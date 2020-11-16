Елена Воробей предложила предоставить артистам льготы на продукты

Юмористка Елена Воробей выразила негодование в связи с требованием московских властей ограничить число зрителей на концертах четвертью от максимальной вместимости зала. И предложила дать артистам льготы на продукты первой необходимости.

Согласно решению столичных властей, максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах Москвы не должно превышать 25%. Это правило действует по 15 января 2021 года.

«По факту нам предложили жить на 25%. Вот так я это восприняла. На четвертинку питаться, на четвертинку дышать без надежды на завтрашний день», — сказала Воробей телеканалу «Звезда».

Она добавила, что власти не предложили ничего взамен, чтобы помочь выступающим.

Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас Елена Воробей эстрадная артистка.

Из-за ограничений, введенных с начала пандемии, артисты, по словам собеседницы, «оказались в очень непростой ситуации»: «Многие в долгах, в ипотеках, у многих неработающие родители, дети школьного возраста».

Воробей добавила, что ее возмущение находится «уже на этапе кипения».

Ранее певец Валерий Меладзе предложил коллегам по цеху отказаться от участия в новогодних телепрограммах в знак протеста против ограничений, связанных с коронавирусом.

Позднее он заявил, что не призывал к бойкоту, а лишь рассуждал гипотетически. Однако теперь Меладзе не уверен, что будет сам сниматься в «голубых огоньках», поскольку должен как-то оправдать свое заявление.