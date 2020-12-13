Продюсер Лободы объяснил срыв выступления певицы на «Золотом граммофоне»

Представитель артистки отметила, что никто не возражал против того, чтобы на сцене появилась еще одна ванна. Но если такой реквизит используется в номерах, идущих подряд, то это выглядит странно.

«Мы обратились к режиссеру и организаторам с просьбой разнести номера в программе. Ибо это является не только непрофессионализмом, но и абсолютным неуважением к зрителю», — заявила продюсер. Но, по ее словам, организаторы на этот шаг не пошли.

Крапивина рассказала, что певица готовила две недели сложный акробатический номер под руководством режиссера Олега Бондарчука и целой команды из постановщиков, каскадеров и пиротехников.

«По всей видимости, это не понравилось режиссеру церемонии „Золотой граммофон“ Андрею Сычеву», — не исключила продюсер.

Лобода рассказала, что заметила ванну в номере Мари Краймбрери еще на репетиции. Тогда же она и обратилась к организаторам с предложением разделить их выступления. Когда ей отказали, она сняла свой номер из программы.

«Я считаю, что артисты должны бороться за то, чтобы повышать качество наших выступлений», — сказала певица. Она пообещала, что в самое ближайшее время покажет подготовленный номер, чтобы все могли сделать свои выводы.