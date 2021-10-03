Продюсер Галоян запретил «Тату» исполнять хиты после воссоединения

Музыкальный продюсер Сергей Галоян отреагировал на заявление бывшей участницы «Тату» Лены Катиной о воссоединении группы. В своем Instagram продюсер сообщил, что запрещает солисткам исполнять хиты, права на которые принадлежат ему.

На странице в социальной сети Сергей Галоян обратился к подписчикам. Он написал, что в 2022 году не будет никакого концерта группы с исполнением хитов «Тату», потому что он не давал и не собирается давать на это разрешения. Также в обращении продюсер отметил профиль бывшей солистки Лены Катиной с пожеланием уметь договариваться со всеми сторонами.

Там же Сергей Галоян опубликовал текст официального письма на имя солистки. В нем он сообщил, что с 2 октября запрещает Елене Катиной исполнение песен «Нас не догонят», «Я сошла с ума», «Я твоя не первая», «30 минут», «Мальчик-гей» и других композиций. Продюсер отметил, что со стороны исполнительницы в его адрес были порочащие честь публичные высказывания.

Кроме того, по мнению Галояна, образ певицы не соответствует формату музыки. Другая экс-вокалистка группы, Юлия Волкова, пока не прокомментировала ситуацию.

Ране бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина объявила о творческом воссоединении со второй участницей легендарного поп-дуэта Юлией Волковой. По ее словам, реюнион запланирован на 2022 год.