Эксклюзив 01 апреля 2024, 19:10 Прочь примитивизм. Почему россияне практически не слушают сложную музыку Артист VAL: музыкальная индустрия России уходит в примитивизм Телеканал «360»

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Музыкальная индустрия России довольно примитивна — нужен один бит с двумя словами. Однако проблема не в самих слушателях, а в тех, кто эту музыку доносит. Редактором музыкальных площадок стоило бы стать свободнее. Об этом порассуждал артист VAL в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

«Все уходят в такой примитивизм. Я понимаю его. Но у меня есть ощущение, что эта страна может слушать гораздо более сложную музыку. Вся проблема заключается в том, кто эту музыку доносит. И речь сейчас не об артистах», — заявил музыкант.

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Артист отметил, что редакторы площадок, которые пропускают музыку в плейлисты, кому-то дают больше охват, кому-то — меньше.

«Мне кажется, если бы редакторы могли чуть свободнее в этом плане двигаться, а не узконаправленно, подумали бы о более глобальном развитии нашей музыкальной индустрии, может быть, что-то бы поменялось», — добавил VAL.

Существует много артистов, уточнил музыкант, чья крутая музыка есть в массах. Но их гораздо меньше, чем тех, кто выступает примитивно, хоть и со вкусом.

«Любая музыка имеет жизнь», — подчеркнул VAL, говоря, что не хотел никого обидеть.

Ранее в программе «Тет-а-тет с Марусей» принял участие музыкант из группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев. Он оценил профессионализм Сергея Шнурова, ставшего наставником новой «Фабрики звезд».