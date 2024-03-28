Эксклюзив 28 марта 2024, 21:42 «Жуков — это балалаечка». Музыкант Устьянцев оценил наставников новой «Фабрики звезд» Музыкант Устьянцев: Сергей Шнуров — профессионал, а Жуков — «балалаечка» РИА «Новости»

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Наставник новой «Фабрики звезд» Сергей Шнуров — настоящий профессионал, который может многому научить своих подопечных, а вот лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков — «балалаечка». Такое мнение выразил музыкант из группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Ведущая спросила у Устьянцева, чему такая одиозная личность как Шнуров может научить юных музыкантов.

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«С точки зрения профессионализма он может дать дофига всего. В плане успешности какого-то коммерческого проекта, я бы выбрал его, а не Жукова. Жуков, при всем уважении, человек добился большого успеха, его очень любят. Ну это такая „балалаечка“, понятно, почему его любит народ», — заявил Устьянцев.

Ранее Сергей Шнуров в шутку высмеял «тяжелую судьбу» своего тезки и коллеги по «Фабрике звезд» Сергея Жукова.