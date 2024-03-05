Культура 05 марта 2024, 04:23 Примечательный киноляп с виноградом обнаружили в советской комедии «Три плюс два» РБК: в комедии «Три плюс два» нашли киноляп с виноградом Freepik

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В советской картине «Три плюс два» режиссера Генриха Оганисяна обнаружили примечательный киноляп. Издание РБК Life обратило внимание на нестыковку с виноградом на 55-й минуте ленты.

По сюжету Вадим и Наташа в исполнении Евгения Жарикова и Натальи Кустинской сидят за столиком в ресторане. Официант, которого играет сам режиссер, принимает заказ. Перед посетителями на столе стоит ваза с фруктами, на ней горкой лежит виноград.

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Официант возвращается и разливает вино, ваза в том же виде. На следующем кадре, когда официант уходит, видно, что винограда в вазе стало заметно меньше.

Ранее зрители нашли новые интересные киноляпы в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой. С блузкой ее героини происходили примечательные метаморфозы.