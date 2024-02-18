Культура 18 февраля 2024, 23:24 Любопытные киноляпы нашли в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» Новые киноляпы с погодой и одеждой нашли в «Самой обаятельной и привлекательной» РИА «Новости»

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Зрители нашли новые интересные киноляпы в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», главную роль в котором сыграла актриса Ирина Муравьева. Об этом сообщил РБК.

Комедийная мелодрама Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная» вышла на экраны в 1985 году. По сюжету сотрудница конструкторского бюро Надя Клюева в исполнении Ирины Муравьевой решила наладить личную жизнь. В этом ей помогает подруга Сусанна, роль которой досталась актрисе Татьяне Васильевой.

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Первый киноляп зрители обнаружили во время разговора Нади с коллегой Люсей Виноградовой (актриса Лариса Удовиченко).

Сначала у нее были застегнуты все пуговицы на блузке, а в следующей сцене, когда она играла в настольный теннис, и цвет этого предмета гардероба изменился, и верхние пуговицы оказались расстегнутыми. После возвращения в рабочий кабинет блузка опять застегнута. Чуть позднее еще и кулон появился.

Другие неточности связаны со внезапно появившимися наушниками на шее у персонажа Александра Абдулова, временем года — в одних сценах осень, а в других уже зимний пейзаж за окном, а также цветами Миши Дятлова (Леонид Куравлев), спрятанными в ватман.

Ранее новый киноляп нашли в культовом новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Главная героиня отправилась на Московский вокзал, чтобы купить незваному гостю билеты до Москвы, но оказалась в другом месте — в Центральных железнодорожных кассах.