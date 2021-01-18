СМИ узнали о новых героинях в продолжении «Секса в большом городе»

По словам собеседника издания, жизнь в современном Нью-Йорке нельзя показывать исключительно глазами белых женщин.

«Мы представим двух новых персонажей, сильных и энергичных цветных женщин, которые помогут показать сериал новому поколению зрителей и более точно отразить мир, в котором мы живем», — заявил источник.

Он напомнил, что вначале «Секс в большом городе» рассказывал о жизни молодых жительниц Нью-Йорка. Сейчас им за 50 и жизнь их немного изменилась. Единственное, что осталось из их прошлого, — любовь к дорогой обуви.

Новый сезон сериала «Секс в большом городе» будет состоять из 10 серий. Съемки начнутся весной 2021 года. В главных ролях перед зрителями снова предстанут Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Сериал покажут на стриминговом сервисе HBO Max.

Премьера оригинального сериала состоялась в 1998 году и длилась шесть сезонов. Также было снято два полнометражных фильма.