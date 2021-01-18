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    18 января 2021, 17:59

    СМИ узнали о новых героинях в продолжении «Секса в большом городе»

    Анатолий Минкин

    На смену актрисе Ким Кэттролл, которая играла Саманту в сериале «Секс в большом городе», придут две новые героини: влиятельная афроамериканка и женщина азиатского происхождения. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к производству сериала.
    СМИ узнали о новых героинях в продолжении «Секса в большом городе»

    По словам собеседника издания, жизнь в современном Нью-Йорке нельзя показывать исключительно глазами белых женщин.

    «Мы представим двух новых персонажей, сильных и энергичных цветных женщин, которые помогут показать сериал новому поколению зрителей и более точно отразить мир, в котором мы живем», — заявил источник.

    Он напомнил, что вначале «Секс в большом городе» рассказывал о жизни молодых жительниц Нью-Йорка. Сейчас им за 50 и жизнь их немного изменилась. Единственное, что осталось из их прошлого, — любовь к дорогой обуви.

    Новый сезон сериала «Секс в большом городе» будет состоять из 10 серий. Съемки начнутся весной 2021 года. В главных ролях перед зрителями снова предстанут Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Сериал покажут на стриминговом сервисе HBO Max.

    Премьера оригинального сериала состоялась в 1998 году и длилась шесть сезонов. Также было снято два полнометражных фильма.