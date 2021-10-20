Мэл Гибсон сыграет в приквеле «Джона Уика»

Голливудский актер Мэл Гибсон утвержден на роль в сериале-приквеле к фильму «Джон Уик». В нем будет рассказано об отеле «Континенталь», который стал базой для группы высококлассных наемных убийц. Персонажа Гибсона будут звать Кормак.

Как стало известно порталу The Deadline, действие в 1970-х годах будет показано глазами молодого Уинстона Скотта. Его сыграет Колин Вуделл. В «Джоне Уике» роль исполнил Иэн Макшейн. В сериале он может появиться только в виде закадрового голоса.

Главному герою придется столкнуться с прошлым, которое он, как думал, оставил позади. В сериале будет рассказано, что Скотт впервые попал в отель, владельцем которого впоследствии стал. В нем через 40 лет развивались события «Джона Уика».

Сериал рассчитан на три 90-минутные серии. О дате его выхода не сообщалось.

Свою карьеру в Голливуде австралийский актер Мэл Гибсон начинал в сериалах. Позже он отказывался в них играть, предпочитая полноформатное кино. Блестящую квадрологию «Смертельное оружие», которая прославила Гибсона, снял режиссер Ричард Доннер. Он умер 5 июля 2021 года, не успев снять пятую часть франшизы.