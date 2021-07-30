Создатель приквела «Ведьмака» рассказал, как придумал идею сериала

Шоураннер сериала-приквела «Ведьмака» Деклан де Барра рассказал о том, как ему в голову пришла идея проекта. По его словам, он увидел будущий сериал во сне. Об этом сообщили IncNews.

Съемки новой части сериала — «Происхождение крови» — стартуют уже 30 июля. Де Барра в своем Twitter-аккаунте рассказал о столь необычном возникновении идеи для нового «Ведьмака».

По его словам, идея пришла к нему в голову еще в 2019 году. Он заявил, что тот факт, что идею начали воплощать в жизнь, кажется ему нереальным.

«Эта история приснилась мне в ноябре 2019 года, и я записал ее на салфетке несколько дней спустя (правда). Теперь сотни невероятно талантливых людей воплощают мою мечту в жизнь. Я щипаю сам себя», — рассказал мужчина.

Ранее стало известно, что к съемкам сериала присоединятся новые актеры. Среди них Озиома Вену, Натаниэль Кертис и Тат Ньюот. Новый сезон расскажет о событиях, которые случились до того, как появился Геральт. Главным героем сериала станет первый первый охотник на чудовищ.