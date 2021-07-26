Названы имена актеров, которые примут участие в съемках приквела «Ведьмака»

Популярный фантастический сериал стримингового сервиса Netflix «Ведьмак» получил приквел. К съемкам сериала присоединятся новые актеры. Проект выйдет под названием «Ведьмак: Происхождение». Об этом сообщило РИА ФАН.

Роль эльфийки по имени Ниам получила актриса Озиома Вену. Ее персонаж состоит в клане Воронов. Участие в проекте станет первыми съемками в репертуаре актрисы.

Звезда сериала «Это грех» Натаниэль Кертис появится в образе военного командира с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Военный, по сюжету сериала, станет защитником своих возлюбленных. Он попытается спасти их от суда. Также проект пополнит малоизвестный актер Тат Ньюот. Информации о том, кого сыграет Ньюот, не поступало.

Новый сезон расскажет о событиях, которые случились до того, как появился Геральт. Главным героем сериала станет первый первый охотник на чудовищ. История расскажет о событиях, которые привели к глобальным катаклизмам.

Съемки стартуют в августе этого года. Новый сезон будет содержать в себе шесть эпизодов. Посмотреть новый сериал можно будет в 2022 году.