Причину создания полнометражного мультфильма о Чебурашке назвали в «Союзмультфильме»

Она уточнила, что отечественные мультфильмы в принципе стали пользоваться большим спросом в последние годы. По ее словам, 35% всех мультфильмов на интернет-платформах именно российские или советские.

«Киностудия будет принимать активное участие в подготовке этого фильма на всех этапах его производства и бережно следить за соответствием образа героя. Важно же дать новую жизнь, но при этом сохранить дух, традицию», — рассказала Малыгина.

К созданию мультфильма планируют приступить в следующем году. Готовая работа должна будет выйти в прокат еще через год.

Ранее Режиссер Константин Бронзит рассказал о риске провала нового полнометражного фильма про Чебурашку. По его словам, мультфильмы тоже могут получить одобрение зрителя или остаться неоцененными, как и кино. Помимо прочего, создатели нередко ошибаются в своих ожиданиях.