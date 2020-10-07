Режиссер рассказал о риске провала фильма про Чебурашку

Бюджет картины превысит 600 миллионов рублей. Фильм будет состоять из компьютерной графики. Завершить работу планируется в будущем году, релиз состоится в 2022 году. По словам Бронзита, мультфильмы тоже могут получить одобрение зрителя или остаться неоцененными, как и кино. Помимо прочего, создатели нередко ошибаются в своих ожиданиях.

«„Союзмультфильм“ вынужден работать в условиях риска, как и любая другая киностудия. Риск может быть минимальным, если речь идет о какой-то популярной франшизе, которую студия „доит“ на волне успеха», — пояснил специалист.

Он привел в пример историю о Джеймсе Бонде, блокбастеры «Форсаж» и мультфильмы «История игрушек». Режиссер заметил, что, когда речь идет о чем-то новом, приходится действовать «с закрытыми глазами».