Киноакадемия перенесла вручение премии «Оскар»

Американская киноакадемия перенесла запланированное вручение премии «Оскар» с февраля 2021 на 25 апреля 2021 года из-за предполагаемых последствий пандемии новой коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в объявлении, опубликованном в Twitter.

«Это так! В следующем году Оскар пройдет 25 апреля 2021 года», — сказано в тексте заявления.

Киноакадемики также сообщили, что право на получение «Оскара» будет продлено до 28 февраля 2021 года. Номинации будут объявлены 15 марта следующего года. Музей киноакадемии откроется 30 апреля 2021 года.

Из-за пандемии COVID-19 на днях были введены новые правила. Обновился стандарт картин-претендентов и количество номинантов на премию за лучший фильм увеличилось до десяти.