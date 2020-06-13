Киноакадемия США изменила правила номинирования на «Оскар»

Американская киноакадемия объявила, что с 2022 года будут изменены правила выбора номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Информация об этом была размещена на официальном сайте кинопремии. Теперь, по новым правилам, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2022 год), число номинантов в указанной категории будет фиксированным: ровно десять кинолент. До этих изменений количество картин могло быть меньше.

Главной целью такого решения является повышение уровня репрезентативности на конкурсе. Организаторы кинопремии в последнее время нередко подвергаются критике за недостаточное внимание к работам азиатских и чернокожих авторов.

Для того, чтобы решить эту проблему, теперь все работники Киноакадемии США будут проходить курсы по борьбе с неосознанной предвзятостью в суждениях. Проходить они будут на ежегодной основе.

В мая американская академия киноискусств не исключала переноса 93-й премии «Оскар» из-за пандемии коронавируса. Пока что торжественная церемония запланирована на 28 февраля 2021 года.

Из-за пандемии премия уже претерпела некоторые изменения. Например, в конкурсе теперь могут участвовать и те фильмы, которые только планировалось показать в кинотеатрах, но в итоге они вышли онлайн. На это решили пойти, поскольку страны закрыли кинотеатры из-за коронавируса.