Премьеру фильма «Мулан» перенесли на неопределенный срок

Студия Disney перенесла премьеру блокбастера «Мулан» на неопределенный срок. Также на год отложены премьеры всех запланированных фильмов серии «Звездные войны» и сиквелы фильма «Аватар».

Как сообщил CNBC News со ссылкой на заявление представителя студии Disney, на такое решение компанию сподвигло закрытие кинотеатров во время глобальной пандемии коронавируса. Этот факт заставил Disney внести ряд корректировок в планы премьер.

В материале также указывается, что акции студии после закрытия торгов снизились почти на 1%.

Дату релиза фильма «Мулан» ранее уже изменяли из-за распространения коронавирусной инфекции в мире. До этого ожидалось, что картина выйдет в августе.

Еще в апреле Disney объявила, что перенесет премьеру двух своих мультфильмов: «Душа», которая должна была выйти 18 июня этого года и «Райя и последний дракон». Релиз второго мультика переставили с 25 ноября 2020 года на 12 марта 2021 года