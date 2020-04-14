Студия Disney объявила, что перенесет премьеру двух своих мультфильмов: «Душа», которая должна была выйти 18 июня этого года и «Райя и последний дракон». Релиз второго мультика переставили с 25 ноября 2020 года на 12 марта 2021 года, сообщили на официальной странице студии в Twitter.

Оба мультфильма до недавнего времени оставались были одними из немногих премьер 2020 года, которые Disney не отменил из-за пандемии коронавируса нового типа. Ранее студия перенесла выход всей следующей фазы Marvel и фильмов Fox.

Картина «Душа» о школьном учителе музыки Джо Гарднере поведает о его мечте стать джазменом и выступить в знаменитом джаз-клубе Half Note. Но ему не повезло — дух Джо отделился от тела и попал в мир, где все души развивают увлечения, прежде чем отправиться в мир живых.

Фэнтези-мультик «Райя и последний дракон» расскажет о девушке Райе, которрая разыскивает последнего дракона в царстве Лумандра.

Ранее сообщалось, что студия перенесла релиз фильма «Мулан» на 24 июля 2020 года.