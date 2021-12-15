Премьеру «Форсажа-10» отложили на месяц

Студия Universal решила перенести премьеру фильма «Форсаж-10» на месяц позже, чем предполагалось. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Variety.

Премьера была назначена на 7 апреля 2023 года, но теперь ее перенесли на 19 мая того же года. Такое решение приняли, чтобы выход фильма попал в летний сезон блокбастеров.

Освободившиеся даты было решено отдать премьере анимационного фильма, переместившейся с 24 марта 2023 года. Подробности об этом проекте пока не известны. Сообщается только, что мультфильмом занимается студия DreamWorks.

В ближайшее время «Союзмультфильм» представит новые серии культового мультфильма «Ну, погоди!». Премьера состоится 17 декабря. Новый сезон мультсериала будет носить название «Ну, погоди! Каникулы». Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что проект выполнен в жанре комедии, а также что в нем отсутствуют диалоги.

Он рассчитан на аудиторию в возрасте 6-8 лет. Привычные герои — Волк, Заяц, Бегемот, Свинка и Котенок — в новом сезоне познакомятся со спортивным Барсуком Тимом, эрудитом Ежиком Шу и модницей Косулей Улей.