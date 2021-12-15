Стало известно, когда выйдут новые серии мультфильма «Ну, погоди!»

В ближайшее время «Союзмультфильм» представит новые серии культового мультфильма «Ну, погоди!». Премьера состоится 17 декабря. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на представителей киностудии.

Новый сезон мультсериала будет носить название «Ну, погоди! Каникулы». Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что проект выполнен в жанре комедии, а также что в нем отсутствуют диалоги.

Он рассчитан на аудиторию в возрасте 6-8 лет. Привычные герои — Волк, Заяц, Бегемот, Свинка и Котенок — в новом сезоне познакомятся со спортивным Барсуком Тимом, эрудитом Ежиком Шу и модницей Косулей Улей.

«Это одна из самых ответственных и волнительных премьер в новой истории „Союзмультфильма“: мы представляем сериал, вдохновленный самым любимым мультфильмом поколений граждан нашей страны. Спустя десятилетия легендарные герои возвращаются на экраны, чтобы подарить свой неповторимый юмор, обаяние и находчивость современным детям», — отметила Слащева.

Она подчеркнула, что проект послужит мостом между прошлым и будущем. По ее словам, для просмотра перед экранами смогут собраться как взрослые, так и дети.