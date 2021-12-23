Премьера четвертой части «Джона Уика» перенеслась почти на год

Студия Lionsgate объявила, что премьера четвертой части фильма «Джон Уик» откладывается почти на год. Об этом сообщило РИА ФАН.

Фильм должен был выйти 27 мая 2022 года, но его отложили до 24 марта 2023 года. Это уже не первый перенос фильма, потому что изначально премьера намечалась на май 2021 года, но из-за пандемии не состоялась.

Режиссером нового фильма снова стал Чад Стахелски. В нем сыграли актеры из предыдущих частей — Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Иэн Макшейн и другие.

Ранее студия Universal решила перенести премьеру фильма «Форсаж-10» на месяц позже, чем предполагалось. Премьера была назначена на 7 апреля 2023 года, но теперь ее перенесли на 19 мая того же года. Такое решение приняли, чтобы выход фильма попал в летний сезон блокбастеров.

Освободившиеся даты было решено отдать премьере анимационного фильма, переместившейся с 24 марта 2023 года. Подробности об этом проекте пока не известны. Сообщается только, что мультфильмом занимается студия DreamWorks.