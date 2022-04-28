Представитель Нетребко сообщил об ее успешном выступлении в Монте-Карло

Певица Анна Нетребко выступило в опере в опере Джакомо Пуччини «Манон Леско» в Монте-Карло с огромным успехом. Об этом заявил глава Berin Iglesias Holding Максим Берин. Компания является эксклюзивным представителем Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии.

«Премьера состоялась с огромнейшим успехом. Полный аншлаг. Standing ovation (публика аплодировала стоя — прим. ред.). 15 минут просто не отпускали. Невероятная международная пресса по всему миру», — рассказал Берин РИА «Новости».

Следующие спектакли «Манон Леско» запланированы на 27 и 30 апреля. Представитель певицы отметил, что все билеты уже раскуплены.

«Дальше запланированы сольные концерты в Париже, „Ла Скала“, Мадриде, Тель-Авиве, Вероне», — сообщил Берин.

Российская певица исполняет главную партию — Манон Леско. Она выступает вместо Марии Агресты, которая заболела. Также в постановке можо увидеть мужа Анны Нетребко — Юсифа Эйвазова, он играет возлюбленного Манон — шевалье де Грие.

Нетребко и Эйвазов уже исполняли эти роли. Операция дива в 2016 году участвовали в постановке «Манон Леско» в Большом театре в Москве.

В начале марта этого года сообщалось, что Нетребко отменила все свои будущие проекты в театре «Ла Скала» и временно перестала выступать.