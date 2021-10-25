Правительство РФ уточнило условия работы учреждений культуры в нерабочие дни

В российском правительстве уточнили, как будут работать учреждения культуры страны на нерабочей неделе. Там подчеркнули, что открытыми для посетителей останутся только театры и музеи, но в них нужно будет соблюдать определенные правила.

«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», — говорится в решении кабмина, цитату из которого привело «РИА Новости».

В правительстве добавили, что заполняемость театров и музеев не должна превышать 50% в течение всех нерабочих дней. Пускать посетителей в эти учреждения будут только по QR-кодам, которые должны подтвердить поставленные прививки от коронавируса или перенесенное заболевание.

Всем посетителям, которые не обладают такими документами, могут рассчитывать на возврат полной стоимости всех ранее приобретенных билетов. Нерабочие дни в России объявил президент страны Владимир Путин. Каникулы продлятся с 30 октября по 7 ноября. При этом за регионами остается право увеличивать сроки выходных по собственному усмотрению.