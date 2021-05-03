Фильм «Гнев человеческий» стал лидером проката в России

Криминальный боевик «Гнев человеческий» возглавил кинопрокат в России. С 29 апреля по 2 мая американо-британской ленте удалось собрать более 145 миллионов рублей.

По предварительным данным портала kinobusiness.com, в российском прокате «Гнев человеческий» собрал 145,4 миллиона рублей в период с 29 апреля по 2 мая. На большой экран картина Гая Ричи вышла 22 апреля. Сюжет фильма разворачивается вокруг мужчины, пытающегося найти заказчика крупных ограблений в Лос-Анджелесе.

На второй строчке по сборам оказался российский фильм «Девятаев». Лента Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова собрала за выходные 79,7 миллиона рублей. Действия фильма происходят летом 1944 года. Советский летчик Михаил Девятаев попадает в плен, где ему предлагают сражаться на стороне немцев или умирать в концлагере. Летчик решает бежать из плена.

Замкнул тройку лидеров российский фильм «Чернобыль». Драма Данилы Козловского получила в прокате 27,2 миллиона рублей. История картины рассказывает о молодом пожарном, которому предстоит спуститься под ядерный реактор, чтобы предотвратить еще один взрыв.