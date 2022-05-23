Картину «Иван Грозный и сын его Иван» вернули в Третьяковскую галерею после реставрации

Картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернули в Третьяковскую галерею после реставрации. Полотно пострадало в 2018 году от нападения вандала, который разбил защитное стекло металлическим столбиком. Видео с возвращением картины на место в музее опубликовало в своем Telegram-канале РИА «Новости».

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники музея сняли закрывающее картину ткань под аплодисменты собравшихся. Около произведения встали двое охранников.

Нападение на картину Репина совершил в 2018 году безработный житель Воронежа Игорь Подпорин. После задержания он объяснил свое решение испортить шедевр живописи тем, что художник изобразил ложное событие.

По его словам, картина создает у иностранных туристов ложное впечатление не только о царе, «убившем своего сына», но и обо всем народе России. Суд приговорил вандала к двум годам и шести месяцам колонии.

В результате нападения холст порвался в трех местах. Для реставрации картины в Третьяковской галерее создали специальную мастерскую, для работы в которой привлекли ученых из МФТИ, исследовательских центров Российской академии наук и Государственного института реставрации.