Поврежденную вандалом картину «Иван Грозный и сын его Иван» отреставрировали

В Третьяковской галерее завершилась реставрация картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую повредил вандал. Работы длились четыре года и для России стали «уникальными по объему и сложности работ», сообщили в пресс-службе галереи.

Холст был порван в трех местах. Кроме последствий вандализма, предстояло устранить расслоение красочного слоя по всей поверхности картины, которое возникло из-за ослабленного сцепления с грунтом.

«Если бы оборот картины не был закрыт массивным дубовым щитом, урон мог оказаться более серьезным. Удары также привели к возникновению скрытых повреждений и усугубили проблемы, связанные с изначальной „болезнью“ произведения», — процитировало пресс-службу музея РИА «Новости».

После «нападения» на картину в галерее создали специальную реставрационную мастерскую и подготовили для нее подвижный многофункциональный стол-трансформер и реставрационное кресло.

Исследователям удалось провести рентгенографию поверхности полотна и получить панорамное изображение в высоком разрешении. Специалисты также тестировали разные виды адгезивов — веществ, способных соединять материалы путем поверхностного сцепления. Впервые был применен инновационный подход к утоньшению лакового покрытия. К работам привлекли ученых из МФТИ, исследовательских центров Российской академии наук и Государственного института реставрации.

«Вместе с избыточным лаком, теперь утоньшенным до оригинального слоя, было также удалено значительное количество старых реставрационных межлаковых записей и материалов. Это позволило вернуть картине ее истинное колористическое звучание, исполненное художником», — сообщили в музее.

Полотно также было повреждено в 1913 году — за этим также последовала масштабная реставрация. Последние 100 лет картина находится в Третьяковской галерее.