Портрет Моргенштерна выполнили из мусора. Видео

Портрет рэпера Моргенштерна нарисовала из мусорных нечистот художница из Уфы Елена Хайбуллина. Результат своей работы она представила в Instagram.

Она поддержала нескольких бойцов ММА, включая Хабиба Нурмагомедова, которые публично осудили кумира подростков.

«Я также не остаюсь в стороне, так как сама мама. Я не хочу, чтобы мой ребенок слышал эту грязь», — заявила Хайбуллина.

Она сожалеет, что родители не всегда могут контролировать, что ребенок смотрит в интернете. Поэтому художница поддержала бойцов ММА в их стремлении ограничить доступ к подобным песням, в которых оскорбляют людей, популяризируют алкоголь и наркотики.

«А мата в текстах песен больше, чем слов», — добавила Хайбуллина.

Свое отношение к Моргенштерну она выразила одним словом — «помойка». Поэтому создала на полу портрет рэпера из нечистот, которые вывалила из мусорного бака. Лицо звезды она сделала из шкурок от банана, бутылки с питьевым йогуртом, салфеток, луковой шелухи, кожуры мандаринов, семечек, заварки, картофельных очистков, оберток от сладких батончиков.

Ранее Моргенштерна раскритиковал также политик Дмитрий Носов, который попросил власти страны проверить текст последней песни рэпера на призыв к употреблению наркотиков.

А Хайбуллина до этого уже рисовала непривычными для художника предметами. В конце февраля она изобразила уфимскую певицу Земфиру с помощью томатного кетчупа.