Культура 04 марта 2024, 19:02 Попавшую под обстрел ВСУ библиотеку в Донецке восстановят Библиотеку имени Крупской в Донецке восстановят после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Библиотеку имени Крупской, которая имеет в ДНР статус республиканского значения, восстановят после обстрела ВСУ при содействии Министерства культуры России. Об этом kp.ru заявил генеральный директор библиотеки Игорь Горбатов.

По его словам, в результате удара в здании выбило окна, повредило элементы отопления, межкомнатные перекрытия, двери, а также мебель, компьютеры и оргтехнику. В данный момент библиотека закрыта, но ремонтные работы уже начались.

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Глава Министерства культуры России Ольга Любимова назвала обстрел библиотеки «большой трагедией»: пострадали не только здание и оборудование, но и сотрудники. Министр пожелала раненым скорейшего выздоровления и пообещала оказать помощь и поддержку.

Ракета из РСЗО HIMARS прилетела по зданию библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка 20 февраля. Количество раненых при обстреле города со стороны ВСУ к середине того дня достигло шести.