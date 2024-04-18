Культура 18 апреля 2024, 17:46 «Получил по лицу от девчонок». Эйдельштейн — о съемках фильма про Алису Селезневу Актер Эйдельштейн получил по лицу во время съемок фильма «Сто лет тому вперед» РИА «Новости»

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Актеру Марку Эйдельштейну, который исполнил роль Коли Герасимова в фильме «Сто лет тому вперед», пришлось немного потерпеть боль на съемочной площадке. В беседе с aif.ru он рассказал, что несколько раз получил по лицу от девочек.

По словам Эйдельштейна, в фильме есть сцена, где Алиса Селезнева и одноклассница Коли Герасимова Алтухина дают последнему пощечины. Съемка эпизода длится четыре минуты. Актер рассчитывал, что удары будут не настоящими, как учили в театральном институте, но на деле вышло по-другому.

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«Я долго думал, как можно ударить в профиль, чтобы зрители не увидели, что на самом деле удара не было. И оказалось… никак. Пришлось бить», — уточнил режиссер фильма Александр Андрющенко.

Отрепетировав с Эйдельштейном этот эпизод, режиссер заверил, что нужно потерпеть один удар.

«Я получил по лицу от девчонок… А девчонки только рады были — ды-дыщ, ды-дыщ! Я думал: „Ну, ладно. Я же актер, я же мужчина…“. Меня ударили. Тишина. Я решил: „Все снято“. Но вдруг еще дубль. И так раза четыре…» — рассказал актер.

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