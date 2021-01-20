Потрясающее разочарование. Сериал «ВандаВижн» получил полярные отзывы

Сериал «ВандаВижн» о героях киновселенной Marvel зрители восприняли неоднозначно. Если одни сочли проект настоящим разочарованием, то другие нашли его неожиданно оригинальным.

Первые отзывы аудитории о сериале собраны на портале Rotten Tomatoes, который является агрегатором рецензий.

«Крайне разочаровывающее шоу. Его содержание на 99% основано на ностальгическом трюке, воссоздающем тему старых ситкомов», — отметили пользователи. Они заявили, что при просмотре потратили большую часть времени на ерунду.

Они взяли двух великих персонажей кинематографической вселенной Marvel и сделали их дураками Отзыв на Rotten Tomatoes

Мнение части зрителей оказалось полярным: вышедшие серии им понравились, как и ретро-стиль шоу.

«Потрясающе. Мы понятия не имеем, что происходит на самом деле. Маленькие проблески тайны — это здорово. Даже без отсылок к MCU получился бы отличный ситком», — писали в Сети.

Некоторые присвоили сериалу «ВандаВижн» пять звезд по двум причинам: благодаря точному и успешному воссозданию ситкома в духе эпохи и как раз таки связи с киновселенной Marvel.

Проект стал пародией на семейный ситком. В центр сюжета сценаристы поставили домашнюю жизнь Алой Ведьмы и ее возлюбленного Вижна. Первые серии проекта вышли на канале Disney+ 15 января.

От критиков «ВандаВижн» получил 97% «свежести», но зрители поставили ему более низкую оценку — 82%.