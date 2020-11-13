Компания Disney назвала дату премьеры сериала «ВандаВижен»

Мини-сериал «ВандаВижен» выйдет 5 января 2021 года. Дату озвучили сервис потокового вещания Disney+ и студия Marvel. Информация появилась на странице проекта в Twitter.

В посте опубликован тизер-трейлер в стилистике американских ситкомов 1950-х годов.

Сюжет сериала разворачивается после событий в фильме «Мстители: финал» (2019). Главные герои — Ванда Максимофф и Вижен — живут тихой семейной жизнью. Однако позже они начали подозревать, что их реальность не та, какой кажется.

Главные роли в ленте исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани.

Изначально мини-сериал планировали представить в 2020 году. Однако дату перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ванда Максимофф и Вижен — супергерои из киновселенной Marvel, участники команды Мстителей. Ванда, еще известная как Алая Ведьма, владеет магией хаоса. Ее муж Вижен — робот-андроид, обладающий сверхчеловеческой силой, скоростью, выносливостью и интеллектом, написало радио «Комсомольская правда».