Культура 16 апреля 2024, 16:24 Появился трейлер «Волшебника Изумрудного города» с Колокольниковым и Ходченковой Вышел первый тизер фильма режиссера Волошина «Волшебник Изумрудного города» Freepik

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В Сети представили дебютный тизер-трейлер нового российского фильма-сказки «Волшебник Изумрудного города». Ролик разместили на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».

Лента представляет собой экранизацию популярной сказки. По сюжету девочка Элли и ее пес Тотошка попадают в волшебную страну. Им предстоит отыскать Волшебника в Изумрудном городе, чтобы вернуться домой.

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В главных ролях зрители увидят Юрия Колокольникова, Екатерину Червову, Светлану Ходченкову и Евгения Чумака. Режиссером фильма стал Игорь Волошин.

Премьера картины состоится в кинотеатрах 1 января 2025 года.

В России также планируют переснять повесть-сказку писателя Алексея Толстого «Золотой ключик». Карабаса-Барабаса сыграет Федор Бондарчук, а кота Базилио — Александр Петров.