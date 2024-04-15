Культура 15 апреля 2024, 11:11 Федор Бондарчук сыграет Карабаса-Барабаса в ремейке «Золотого ключика» Актер Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса в новой экранизации «Буратино» Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Режиссер Игорь Волошин снимет сказку «Буратино» — ремейк «Золотого ключика» писателя Алексея Толстого. Роли в ней исполнят актеры Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Александр Яценко (папа Карло), Александр Петров (кот Базилио), сообщили «Ведомости» со ссылкой на продюсера картины Михаила Врубеля.

Актриса Вита Корниенко, которой сейчас 13 лет, сыграет Буратино. На её счету уже более 100 ролей в кино. Виктория Исакова, получившая известность по сериалу «Эпидемия», воплотит образ лисы Алисы, а роль Мальвины исполнит Анастасия Талызина, блиставшая в фильме «Воздух». Также в картине снимется Марк Эйдельштейн в роли Артемона, и Рузиль Минекаев — в роли Арлекина.

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По словам режиссера, в «Буратино» прозвучит знаменитая песня из старой экранизации, но в новой аранжировке Рыбникова. Сценарий к фильму написал Андрей Золотарев, известный по франшизе «Лед», фантастике «Сто лет тому вперёд» и сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Компания «Водород», работающая над «Буратино», также занимается производством таких фильмов, как фантастический экшен «Сто лет тому вперед» и семейная картина «Приключения Электроника».

Ранее Бондарчук признался, что всегда мечтал снимать фантастику. Он добавил, что его с детства увлекали писатели этого жанра.