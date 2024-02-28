Культура 28 февраля 2024, 04:43 Появился трейлер сериала «Морозко», где Аглая Тарасова ищет идеального донора спермы Актриса Тарасова искала донора спермы в трейлере сериала «Морозко» РИА «Новости»

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Появился трейлер нового комедийного сериала Юлии Лысовой «Морозко», главная героиня которого в исполнении актрисы Аглаи Тарасовой ищет идеального донора спермы на футбольном поле в последний день перед наступлением климакса. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko 6 марта 2024 года, сообщило ИА «ИнтерМедиа».

По сюжету героиня Тарасовой вроде бы является успешной девушкой, которая работает на телевидении. При этом ей не нравится то, чем она занимается, нет ни семьи, ни друзей, а только чучело хорька, которое она держит в своей съемной квартире.

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Все меняется, когда доктор сообщает ей неутешительный диагноз. У нее остался только один день, чтобы зачать ребенка и успеть стать матерью. В баре она знакомится с героем Никиты Ефремова, который приводит ее на футбольное поле для подбора подходящей кандидатуры.

По словам режиссера-постановщика и автора сценария Юлии Лысовой, сериал был написан на основе личной и семейной истории. Именно это заинтересовало и актеров, сыгравших главных героев.

«Мне кажется, что это одновременно и смешная, и в чем-то трагичная история», — призналась Тарасова.

Ранее кинокритик Роман Григорьев призвал оставить в покое советскую мультипликационную и киноклассику, отметив, что после переделки знакомые герои становятся какими-то «мутантами».