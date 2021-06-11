Появился кадр из голливудского ремейка «Иронии судьбы»

Режиссер Марюс Вайсберг, который работает над голливудским ремейком фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», показал кадр со съемок. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на его Instagram.

«Понеслась! Action!», — подписал он в тексте поста.

По данным издания «ПолитЭксперт», главных героев в фильме сыграют актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Сюжет ремейка будет отличаться от оригинала. Например, там будет гомосексуальная пара.

Российский режиссер Андрей Кончаловский посоветовал создателям ремейка «Иронии судьбы, или С легким паром!», заплатить Эмме Валериановне, вдове Эльдара Рязанова, который является автором оригинальной картины. Актриса «Иронии судьбы» Валентина Талызина также прокомментировала задумку Вайсберга. По ее мнению, повторить успех советского фильма у американского ремейка не получится.