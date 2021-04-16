Кончаловский посоветовал создателям ремейка «Иронии судьбы» заплатить вдове Рязанова

Российский режиссер Андрей Кончаловский посоветовал создателям ремейка «Иронии судьбы, или С легким паром!», заплатить Эмме Валериановне, вдове Эльдара Рязанова, который является автором оригинальной картины, написал сайт NEWS.ru.

Ранее стало известно, что в США собираются снять новую версию комедии Рязанова. Режиссером картины станет Марюс Вайсберг, сообщила «Экспресс газета».

«Пускай заплатят деньги вдове Рязанова, это было бы хорошо», — подчеркнул Кончаловский.

Он отметил, что его не интересует то происходящее в Штатах. Актриса «Иронии судьбы» Валентина Талызина также прокомментировала задумку Вайсберга. По ее мнению, повторить успех советского фильма у американского ремейка не получится. Она напомнила, что «оригинал создавался другими людьми в другое время». Как считает актриса, сейчас уже нет таких «душевных актеров».

Ранее польская и советская актриса Барбара Брыльска усомнилась в том, что голливудский ремейк любимого россиянами фильма будет иметь такую же популярность.

«Не думаю, что будет такой успех и такая заинтересованность людей, как было с нашим фильмом», — поделилась мнением актриса.