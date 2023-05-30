Культура 30 мая 2023, 21:30 Похищенная из Московского музея Есенина кошка нашлась Московский государственный музей Есенина сообщил о возвращении похищенной кошки пресс-служба Московского государственного музея Сергея Есенина

Читать 360tv в

Московский государственный музей Сергея Есенина сообщил о возвращении похищенной несколько дней назад кошки. Животное, ставшее талисманом учреждения, снова радует посетителей.

О пропаже кошки Кати стало известно днем 25 мая. В пресс-службе музея рассказали, что животное украли и опубликовали записи с камеры видеонаблюдения. На кадрах — девушка, которая подошла к кошке, взяла ее на руки и унесла в неизвестном направлении. Похищение хвостатой случилось поздним вечером 23 числа.

Реклама

«Если кто-то найдет нашу кошечку, которая стала настоящим талисманом Московского музея Есенина, мы будем вам очень признательны», — обратились к посетителям сотрудники.

Катю нашли 30 мая. Сотрудники музея поблагодарили всех, кто помогал искать кошку. Посетителей успокоили — с животным все в порядке, а на днях историю таинственного исчезновения покажут на телевидении.

пресс-служба Московского государственного музея Сергея Есенина пресс-служба Московского государственного музея Сергея Есенина пресс-служба Московского государственного музея Сергея Есенина пресс-служба Московского государственного музея Сергея Есенина

В августе прошлого года из квартиры в Москве сбежала кошка Соня. Хозяева обнаружили ее в аэропорту Шереметьево спустя полгода после пропажи — животное нашлось в 30 километрах от дома.