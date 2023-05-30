30 мая 2023, 21:30
Похищенная из Московского музея Есенина кошка нашлась
Московский государственный музей Есенина сообщил о возвращении похищенной кошки
Московский государственный музей Сергея Есенина сообщил о возвращении похищенной несколько дней назад кошки. Животное, ставшее талисманом учреждения, снова радует посетителей.
О пропаже кошки Кати стало известно днем 25 мая. В пресс-службе музея рассказали, что животное украли и опубликовали записи с камеры видеонаблюдения. На кадрах — девушка, которая подошла к кошке, взяла ее на руки и унесла в неизвестном направлении. Похищение хвостатой случилось поздним вечером 23 числа.
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«Если кто-то найдет нашу кошечку, которая стала настоящим талисманом Московского музея Есенина, мы будем вам очень признательны», — обратились к посетителям сотрудники.
Катю нашли 30 мая. Сотрудники музея поблагодарили всех, кто помогал искать кошку. Посетителей успокоили — с животным все в порядке, а на днях историю таинственного исчезновения покажут на телевидении.
В августе прошлого года из квартиры в Москве сбежала кошка Соня. Хозяева обнаружили ее в аэропорту Шереметьево спустя полгода после пропажи — животное нашлось в 30 километрах от дома.
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