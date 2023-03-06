Интересное 06 марта 2023, 01:31 Убежавшая из московской квартиры кошка объявилась спустя полгода в Шереметьево Убежавшую из квартиры в Москве кошку через полгода нашли в аэропорту Шереметьево

Читать 360tv в

Убежавшая из столичной квартиры кошка замечена в аэропорту Шереметьево через полгода после пропажи. Хозяева случайно обнаружили своего питомца, сообщил Telegram-канал Baza.

Кошка по кличке Соня в августе 2022 года выбежала из квартиры в подъезд и пропала. Все усилия хозяев по поиску питомца оказались тщетными.

Реклама

Через полгода после пропажи Сони ее владельцы увидели в одном из Telegram-каналов видео, на котором была запечатлена их кошка. Кадры сняли в аэропорту Шереметьево. Животное сидело на полу у одного из терминалов воздушной гавани.

Реклама

Владельцы сразу узнали в хвостатой свою Соню. Как оказалось, животное ушло от дома почти на 30 километров.

После этого хозяева Сони связались с сотрудниками аэропорта. Те рассказали, что животное появилось в воздушной гавани уже давно. Чаще всего кошку замечают в терминале B и на парковке. Владельцы Сони обратились с заявлением в полицию. Они надеются, что их кошку в ближайшее время найдут и вернут обратно домой.

В декабре 2022 года багажная лента в аэропорту Махачкалы превратилась в беговую дорожку для живого барана. Животному удалось выбраться из отделения и оно убежало в сторону стоек регистрации. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».