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    01 декабря 2021, 10:47

    Погибло главное дерево России. Ураган уничтожил Тургеневский дуб

    Ураган уничтожил Тургеневский дуб, посаженный писателем 198 лет назад в Орловской области

    Александр Блинов

    Ураганный ветер в Орловской области погубил главную природную реликвию музея-заповедника Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново». Дуб, посаженный 198 лет назад самим писателем, буквально вырвало из земли. Об этом сообщили на сайте музея.

    Погибло главное дерево России. Ураган уничтожил Тургеневский дуб

    Стихия ударила по усадебному парку накануне. Ветер, порывы которого достигала 30 метров в секунду, погубил Тургеневский дуб.

    Этот дуб был внесен в Реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году его и вовсе признали главным деревом страны.

    «Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к Родине. Постоять под его кроной и поклониться ему — по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков», — сказал директор музея-заповедника Сергей Ступин.

    В 2022 году Тургеневский дуб должен был участвовать в конкурсе «Европейское дерево года».

    Погибли и несколько старых елей, берез и ясеней. Пострадала также старинная липовая аллея.

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