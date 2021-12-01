Погибло главное дерево России. Ураган уничтожил Тургеневский дуб

Ураганный ветер в Орловской области погубил главную природную реликвию музея-заповедника Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново». Дуб, посаженный 198 лет назад самим писателем, буквально вырвало из земли. Об этом сообщили на сайте музея.

Стихия ударила по усадебному парку накануне. Ветер, порывы которого достигала 30 метров в секунду, погубил Тургеневский дуб.

Этот дуб был внесен в Реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году его и вовсе признали главным деревом страны.

«Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к Родине. Постоять под его кроной и поклониться ему — по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков», — сказал директор музея-заповедника Сергей Ступин.

В 2022 году Тургеневский дуб должен был участвовать в конкурсе «Европейское дерево года».

Погибли и несколько старых елей, берез и ясеней. Пострадала также старинная липовая аллея.

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