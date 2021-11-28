Активисты отмыли закрашенный коммунальщиками портрет Достоевского в Петербурге

Жители и гости Санкт-Петербурга снова могут любоваться граффити с писателем Федором Достоевским, которые коммунальщики ранее замазали краской. Активисты отмыли портрет. Об этом сообщил сайт «Фонтанка.ру».

По данным сайта, этот портрет Достоевского на стене одного из домов в Кузнечном переулке написал художник Олег Лукьянов. Спустя несколько дней коммунальщики замазали граффити белой краской.

Как сообщала пресс-служба «URBAN-фреска», портрет великого русского писателя закрасили 25 ноября.

Ранее актер Никита Джигурда встал на защиту граффити с певцом Игорем Тальковым в Северной столице. Чтобы уберечь уличное искусство и память музыканта от коммунальных служб, он созвонился с депутатом Госдумы Виталием Милоновым и попросил его о помощи. Парламентарий пообещал сделать все возможное, что граффити с Тальковым никто не трогал.