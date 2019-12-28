«Поет из-под палки»: Меладзе раскритиковал Шнурова за работу с участницей «Голоса»

Музыкант и наставник шоу «Голос» Сергей Шнуров снова услышал критику в свой адрес из-за участницы Рагды Ханиевой. На этот раз о работе исполнителя нелестно отозвался продюсер Константин Меладзе, которого поддержал ведущий Дмитрий Нагиев.

«Сергей ключика к ней так и не нашел, и поет она не совсем то, что хочет. Все как-то размыто. У меня такое впечатление, что она поет из-под палки — не то, что хочет», — сказал Меладзе в эфире шоу на Первом канале.

Речь идет о Рагде Ханиевой, которая исполнила в полуфинале песню «Нас не догонят» группы «Тату». По словам продюсера, наставник неправильно реализует талант и возможности своей подопечной.

«Абсолютно раздавленный Шнуров. Просто втоптанный», — поддержал мнение Меладзе ведущий программы Дмитрий Нагиев.

Шнуров же возразил, что его «раздавить невозможно». Но ведущий парировал: «Как бульдозер тебя сейчас Меладзе разровнял».

«Да нет. Каждый имеет право на такое видение. Я считаю, что Рагду мы использовали на всю мощность. Мне номер понравился. Ребята выступили великолепно. Что я хотел, то и получил. Ребят, спасибо, что доверили свои судьбы вот в эти вот руки», — заключил лидер группы «Ленинград».

Это далеко не первый раз. когда Шнурова критикуют на «Голосе». Предыдущее выступление Ханиевой не понравилось пользователям Сети. Комментаторы назвали исполнение девушки фальшивым и заявили. что его было тяжело слушать.