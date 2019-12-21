Участница «Голоса» из команды Шнурова разозлила зрителей исполнением «Сплина»

Певица Рагда Ханиева исполнила композицию «Выхода нет» группы «Сплин» на музыкальном шоу «Голос» на Первом канале. Зрители раскритиковали в Сети подопечную музыканта, члена жюри Сергея Шнурова: фальшивила местами, тяжело слушать.

Девушка выбрала песню для выступления вместе с лидером группы «Ленинград». Композицию в ее исполнении зрители услышали 20 декабря. После этого в интернете началось обсуждение выхода участницы на сцену и шага ее наставника.

Большая часть поклонников песенного конкурса посчитала исполнение Ханиевой провальным. Им было тяжело слушать конкурсантку из-за неудачного выбора песни.

«Конечно фальшивила местами и песня не ее. Тяжело было слушать», — написала Dea Maz.

С ней согласен другой зритель, который заявил, что не всем хорошим вокалистам подвластен любой репертуар. Номер девушки назвали «преступно слабым исполнением». Зрители надеются, что дальше все наладится.

Кроме того, любители «Голоса» обратили внимание на технические проблемы. Поэтому удивленный взгляд Шнурова на Ханиеву в начале выступления может говорить о том, что не попадание в ноты в данном случае — неожиданность, отметили в Сети.

Тем не менее Ханиева прошла в следующий этап шоу. Вместе с ней команду Шнурова представит Антон Токарев.

А ранее члена жюри «Голоса» Полину Гагарина возмутил еще один «воспитанник» Шнура. Участник высыпал семечки на ее столик.