Подопечная Киркорова Наталья Гордиенко из Молдавии прошла в финал Евровидения-2021

Протеже Филиппа Киркорова из Молдавии певица Наталья Гордиенко попала в финал песенного конкурса Евровидение-2021. Концерт состоялся в нидерландском Роттредаме в ночь на 21 мая. В финал вышли 10 стран из 17-ти — Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Как сообщил сайт kp.ru, Наталья Гордиенко исполнила композицию Sugar. Музыку написал греческий композитор Димитрис Контопулос, слова — Шэрон Вон. Есть русскоязычный вариант трека «Туз буби», написанный Михаилом Гуцириевым. Гордиенко вышла на сцены седьмой в блестящем коротком платье с четырьмя танцорами. Публика приняла ее песню достаточно тепло. Накануне в финал вышла представляющая Россию певица Маnizhа с песней Russian Woman.