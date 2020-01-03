Подарок на Новый год. Солист рассказал, как хор из Омска перепел «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»

Солист Омского русского народного хора, который исполнил кавер на песню Лютика «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала производства Netflix, рассказал, что композиция была записана в подарок жителям города. Хоровое исполнение уже назвали лучшим кавером на YouTube.

«Такое предложение поступило к Омскому хору исполнить просто как подарок омичам, сделать к 1 января, записать эту песню. Мы недолго думая согласились и буквально в считанное время, в один день быстренько разложили по партиям, 31 декабря мы все собрались и записали эту песню, но совершенно не ожидали, что она побьет какие-то рекорды, наши, омские, филармонические. Что сейчас творится с этим видео, мы не ожидали и до сих пор не верим, что это происходит», — рассказал «360» солист Валерий Подворный.

По его словам, кавер исполняли на сцене концертного зала Омской филармонии. Вживую выступление никто не видел, это был специальный сюрприз для омичей.

Мы ее нигде не исполняли, это было просто подарком. У нас сейчас отдых, выходные, а видео маршируют по всей России Валерий Подворный.

Видео было опубликовано на канале PhilharmonicOmsk 1 января.

«Друзья, вы точно слышали об этой теме #ведьмакузаплатитечеканноймонетой. Мы с Омским хором сняли свою версию! Вы только послушайте, как круто! Солист — Валерий Подворный», — говорится в описании к видео.

Авторы видео попросили жителей Омска поддержать исполнителей лайками и просмотрами. Они также обратились к шоу «Вечерний Ургант», чтобы они упомянули о хоре, если кавер соберет больше 10 тысяч просмотров. Так они хотят прославить Омск с позитивной стороны. Кавер посмотрели уже больше 55 тысяч раз.

Песня Лютика из сериала «Ведьмак» от Netflix. Британский актер Джои Бэти, сыгравший Лютика, признался, что эта композиция — самая раздражающая из всех, какие он когда-либо слышал. Зрители создали множество мемов со словами из этой песни. Авторы оригинального саундтрека — композиторы Джиона Остинелли и Соня Белоусова.