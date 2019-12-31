«Ведьмак» обогнал «Мандалорца» в стриминговом чарте США

За последнюю декаду декабря сериал Netflix «Ведьмак» стал лидером по «выражениям спроса» в соцсетях. Речь идет о посвященных ему просмотрах, загрузках, лайках, комментариях и публикациях.

Подсчетом проявлений фанатского спроса занималась ведущая компания по анализу спроса на контент для мультиплатформенного телевизионного бизнеса Parrot Analytics. По данным аналитиков, «Ведьмак» набрал 127 миллионов «выражений спроса». Критики сериала были озадачены, но адаптация серии фантастических романов польского писателя Анджея Сапковского стала хитом среди американской аудитории. С 20 декабря, начала показа, сериал показал взрывной интерес — спрос вырос на 360%, в 3,6 раз больше, чем в первую неделю показа.

По данным Parrot Analytics, после релиза «Ведьмак» прочно обосновался в тройке лидеров, уступив только «Мандалорцу» и «Очень странным делам». Аналитическая компания предсказывала, что спрос на него будет расти, и через месяц увеличится на 80,7%. Однако такого взрыва интереса эксперты предполагать не могли.

Шоураннер сериала Лорен Хиссрик заявила, что ключом ко вселенной «Ведьмака» и центром всего сюжета в будущем станет Цири. Поэтому было перекроено содержание сериала, и обрезаны некоторые диалоги.