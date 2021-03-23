Подаренную больнице картину Бэнкси продали на аукционе за $23 млн

Картину, которую художник Бэнкси подарил больнице, продали на аукционе за 23 миллиона долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным «Газеты.ru», на ней изображен ребенок, который играет сфигуркой медсестры, похожей на супергероя. Рядом лежат игрушки Бэтмен и Человека-паук. Картина называется Game changer.

Изначально работу оценивали в 3,5-4,8 миллиона долларов. Деньги будут потрачены на нужды Национальной службы здравоохранения. Уточняется, что это самая дорогая работа художника.

Ранее художник Покрас Лампас продал фотографию проекции своей картины почти за 30 тысяч долларов на кибераукционе. Это два с лишним миллиона рублей. Причем сумма не самая большая для такого виртуального товара. Миллионы долларов тратятся на вещи, которые никогда нельзя будет взять в руки. Но даже в этом есть смысл.

Для покупателя приобретение невзаимозаменяемого токена, к которому привязан какой-то объект искусства, — это возможность поддержать любимого художника, а также получить уникальное право на использование купленного изображения.