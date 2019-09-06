«Полны несоответствий»: представитель Доминго ответил на новые обвинения в домогательствах

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах еще 11 женщин Подробнее

Как сообщила пресс-секретарь тенора Нэнси Зельцер, против Доминго организовали кампанию, направленную на очернение певца. По ее словам, такие действия противоречат всякой этике.

«Эти новые обвинения полны несоответствий, и, как и в первой истории, они просто ошибочны во многих отношениях. <…> Решительно отвергаем ложную картину, которую AP пытается представить о Доминго», — заявила Зельцер.

Она добавила, что не станет комментировать детали, пока идет расследование.

В августе агентство Associated Press сообщило, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Свою личность раскрыла только певица Патрисия Вульф. В связи со скандалом концерты оперного певца начали отменять. Скандал не оставил равнодушными представителей ведущих оперных театров мира. В разных уголках света его ему оказывают поддержку не только исполнители, но и театральные площадки. По факту произошедшего начато расследование.

Однако 5 сентября AP сообщило, что еще 11 женщин обвинили тенора в домогательствах. Среди них оказалась американская певица Анджела Тернер Уилсон и занимавшая ранее должность координатора производственного отдела в Опере Лос-Анджелеса Мелинда Макклейн.