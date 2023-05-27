Культура 27 мая 2023, 00:27 Пятую часть франшизы «Джон Уик» запустили в работу Глава Lionsgate Джо Дрейк: пятая часть «Джона Уика» находится в разработке Pxhere

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Пятый фильм франшизы «Джон Уик» запустили в производство. Об этом сообщил сайт Collider со ссылкой на заявление руководителя киностудии Lionsgate Джо Дрейка. Главную роль в проекте исполнит Киану Ривз.

Глава киностудии подтвердил планы по расширению интеллектуальной собственности кинокартины за счет побочных продуктов, большего количества телесериалов и видеоигр.

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«Мы ведем работы по всем направлениям: AAA-видеоигры, полнометражные спин-оффы и телесериалы. Как вы знаете, в следующем году выйдет фильм „Балерина“, но, кроме него готовится еще три проекта во вселенной — один из них это сериал „Континенталь“, а второй — „Джон Уик 5“», — привели в материале слова Дрейка.

Последняя вышедшая на экраны часть франшизы — «Джон Уик 4» — стала самой успешной, отметила «Газета.ru». Ее сборы превысили 425,3 миллиона долларов.

Это без учета японских зрителей, которым только предстоит увидеть киноленту. В Японии выход фильма в прокат запланирован на осень 2023 года.

Сексолог Александра Миллер ранее отметила, что на главную роль в фильмах «Джон Уик» больше бы подошел Джейсон Стейтем. По ее мнению, для нее важны не столько привлекательная внешность, сколько харизма. А Стейтем идеален для образа наемника.