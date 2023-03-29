Культура 29 марта 2023, 19:26 Сексолог Александра Миллер назвала идеальную замену Киану Ривзу в роли Джона Уика

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Если рассматривать замену исполнителя роли Джона Уика, то с задачей отлично мог бы справиться Джейсон Стейтем. Об этом News.ru рассказала сексолог Александра Миллер.

По ее мнению, для этой роли важны не столько привлекательная внешность, сколько харизма. А Джейсон Стейтем идеально подходит для роли наемника. На его счету много остросюжетных фильмов, и все они были успешными.

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«Джейсон Стейтем <…> он, конечно, больше подошел бы на эту роль: в нем больше экстрима, больше харизмы, больше секса именно в Стейтеме. Это ходячий секс, ходячий адреналин», — сказала Александра Миллер.

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