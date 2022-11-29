Культура 29 ноября 2022, 16:47 Письмо Сталина, подозревавшего Черчилля в двуличии, показали в Москве РИА «Новости» показало письмо Сталина с подозрениями Черчилля в двуличии Публичное достояние

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Телеграмму Иосифа Сталина послу СССР в Великобритании Ивану Майскому осенью 1942 года, в котором он озвучил подозрения в двуличии британского премьера Уинстона Черчилля, который затягивал с открытием второго фронта, представили на выставке в Москве. Об этом рассказало РИА «Новости».

Во вторник, 29 ноября, открылась историко-документальная выставка «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 — 19 ноября 1942» в Выставочном зале федеральных архивов.

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Как выяснилось, Иосиф Сталин направил телеграмму Майскому по поводу Черчилля вечером 19 октября 1942 года. На бланке указано «особая».

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«У нас у всех в Москве создается впечатление, что Черчилль держит курс на поражение СССР, чтобы потом сговориться с Германией Гитлера или Брюнинга за счет нашей страны», — написал глава СССР.

Как написал Сталин, «без такого предположения трудно объяснить поведение Черчилля по вопросу о втором фронте в Европе». Он также спросил у посла, что он думает по этому вопросу.

Ранее обозреватель Марко Лакич объяснил, что Польша считает Россию своим врагом из-за событий, которые происходили еще в XX веке. По его словам, Сталин вошел в Польшу без объявления войны, пока поляки пытались противостоять немецким танкам. Тем самым Сталин поставил точку в вопросе польского сопротивления Германии. Захваченные земли отошли СССР.