27 ноября 2022, 22:12
Страх поляков перед Россией объяснили событиями вековой давности
«Политика»: поляки считают Россию своим врагом из-за событий вековой давности
Польша считает Россию своим врагом из-за событий, которые происходили еще в XX веке. Об этом в своей статье для сербского издания «Политика» написал обозреватель Марко Лакич.
Он отметил, что поляки, мягко говоря, недолюбливают русских. Некоторые считают ненависть следствием накопившегося перед Россией страха.
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«Такое отношение к России уходит своими корнями в историю, уходящую вглубь веков. Тем не менее, события XX века глубоко укоренились в представлении поляков о том, что Россия является заклятым врагом», — заявил Лакич.
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Речь идет о временах Второй мировой войны. Как пояснил автор публикации, Иосиф Сталин вошел в Польшу без объявления войны, пока поляки пытались противостоять немецким танкам. Тем самым Сталин поставил точку в вопросе польского сопротивления Германии. Захваченные земли отошли СССР, а местную интеллигенцию отправили в лагеря.
По словам Лакича, удар в спину они, возможно, могли бы забыть, но дальнейшие события не позволили это сделать. Он напомнил, что по приказу политбюро казнили пленных, среди которых были 22 тысячи поляков.
Россия
Польша
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